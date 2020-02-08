Beşiktaş – Gaziantep FK maçı canlı bahisle Misli.com'da

Üst üste dört resmi maçını kaybettikten sonra Karadeniz’de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Beşiktaş, yeni antrenörü Sergen Yalçın’ın getirdiği havayla 3 puanı almasını bildi. Oldukça zorlu maçların yer aldığı Şubat ayında mutlaka 3 puan parolasıyla sahada olacak olan Beşiktaş’ta tribünlerde müthiş bir desteğin olması bekleniyor. Ev sahibinde Jeremain Lens’in de iyileşmesiyle birlikte bu maç öncesinde tek eksik Dorukhan Toköz.

Geçen hafta lider Sivasspor’u ağırlayan Gaziantep FK, yeni transferi Alexandru Maxim’in 2 golle yıldızlaştığı maçta oldukça verimli hücum ettiği maçta aldığı 5-1’lik galibiyetle ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon ligde sadece 2 maçta kalesini gole kapatamayan Gaziantep FK, bu sezon deplasmanda oynadığı son 8 maçın 6’sının ilk yarısında gol yemedi. Konuk ekipte savunmacı Djilobodji cezalı. Tetteh, Jefferson ve Muğdat sakat.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş’ın ligde oynadığı son 8 maçın 7’si karşılıklı gol var bitti.

İki ekibin 6 karşılaşmasının 5’i 2,5 Gol Üstü bitti.

Beşiktaş, lige o sezon yükselen ekiplerle evinde yaptığı son 13 maçın 12’sini kazandı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun maç sonucu. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %44’ü maçta Beşiktaş’ın kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %20’si maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK NE DİYOR?

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçında Rizespor’u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş şimdi seyircisi önüne çıkacak. Taraftarın imza töreninde rekor kırdığı Sergen Yalçın’a bir kez daha full, dolu tribünlerle destek olacağını düşünüyorum. Gaziantep FK, yeni transferi Maxim ile Sivasspor’u 5-1 ile geçip istim üstünde olsa da, Beşiktaş’ın seyirci desteği ile Sergen Yalçın yönetiminde kendi sahasında oynayacağı ilk maçtan 3 puan çıkaracağı görüşündeyim.