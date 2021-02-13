Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
13.02.2021 - 14:50 |

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor'la oynanan maçta görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. 

Diğer oyuncular, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekipte Rıdvan Yılmaz ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.  Beşiktaş, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, saat 14.00'te de özel uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor'da kasket satışı resmen başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş evinde kaybetti
    Beşiktaş evinde kaybetti
  2. Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlayor
    Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlayor
  3. Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
    Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı 
  4. CANLI | Leicester City - Liverpool
    CANLI | Leicester City - Liverpool
  5. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Hamit Altıntop gerçekleri ortaya çıktı

Son Dakika | Hamit Altıntop gerçekleri ortaya çıktı

Barty ve Svitolina, Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi

Barty ve Svitolina, Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi

Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin evi soyuldu

Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin evi soyuldu

Göztepe'de hedef mutlak galibiyet

Göztepe'de hedef mutlak galibiyet

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet