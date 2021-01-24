Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig’in 21. haftasında lider Beşiktaş, Göztepe’yi konuk ediyor. 8 maçlık seri yakalayan Beşiktaş bu çıkışını Göztepe karşısında devam ettirmek istiyor. Göztepe'de ise yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile ilk sınavına çıkacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş evinde Göztepe’yi konuk ediyor. En yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin 2 puan önüne yerleşen Beşiktaş, Göztepe’yle oynayacakları mücadeleden de zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıkacak. İzmir ekibi, deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Park'ta saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş - Göztepe maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Beşiktaş - Göztepe muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, N’Koudou, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar
Göztepe: İrfan, Mihojevic, Titi, Berkan, Murat, Soner, Zulj, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Tripic
Yenilmezlik serisi
Beşiktaş, Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük’ü (4-1) yendi. Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.