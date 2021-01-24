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24.01.2021 - 17:08 |

Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in 21. haftasında lider Beşiktaş, Göztepe’yi konuk ediyor. 8 maçlık seri yakalayan Beşiktaş bu çıkışını Göztepe karşısında devam ettirmek istiyor. Göztepe'de ise yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile ilk sınavına çıkacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
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Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş evinde Göztepe’yi konuk ediyor. En yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin 2 puan önüne yerleşen Beşiktaş, Göztepe’yle oynayacakları mücadeleden de zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıkacak. İzmir ekibi, deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş - Göztepe maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - Göztepe muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, N’Koudou, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

Göztepe: İrfan, Mihojevic, Titi, Berkan, Murat, Soner, Zulj, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Tripic

Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler...

Yenilmezlik serisi

Beşiktaş, Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük’ü (4-1) yendi. Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

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