Beşiktaş gözünü Sivasspor maçına çevirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda MKE Ankaragücü ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda diğer oyuncular, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla antrenman başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının yapıldığı idman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.