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27.09.2020 - 07:00 |

Beşiktaş haberleri | Aboubakar Konya’da ikinci devre oynayacak!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın idman öncesi tesislerde özel bir görüşme yaptığı Aboubakar’ı takımla sadece bir çalışmaya çıkması nedeniyle Konya’da ilk 11’de düşünmediği öğrenildi.

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Kartal, İttifak Holding Konyaspor maçının son hazırlığını dün öğle saatlerinde yaparken, Vincent Aboubakar ilk antrenmanına çıktı. Neşesi ile dikkat çeken ve takım arkadaşlarıyla bol bol şakalaşan Kamerunlu futbolcunun, taktik ağırlıklı antrenmanda takımla birlikte çalıştığı ve fizik açıdan hazır durumda olduğu bildirildi.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın idman öncesi tesislerde özel bir görüşme yaptığı Aboubakar’ı takımla sadece bir çalışmaya çıkması nedeniyle Konya’da ilk 11’de düşünmediği öğrenildi. Cyle Larin ile maça başlamayı planlayan Yalçın, Kamerunlu golcüye ikinci yarıda forma vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş haberleri | Aboubakar Konya’da ikinci devre oynayacak

Atiba ve N’Koudou yok
Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile bugün deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar yaptığı aktarıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanın, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Antalyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanan ve bu nedenle Rio Ave karşılaşmasını kaçıran Atiba Hutchinson ağrıları devam ettiği için Konyaspor maçının kadrosuna da alınmadı. Kanadalı oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Kevin N’Koudou da Konya’ya götürülmedi. Siyah-beyazlı takım akşam saatlerinde özel uçakla Konya’ya giderek kampa girdi.

Beşiktaş haberleri | Aboubakar Konya’da ikinci devre oynayacak

Beşiktaş haberleri | Aboubakar Konya’da ikinci devre oynayacak

 

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