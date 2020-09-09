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09.09.2020 - 09:37 | | Takvim

Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta Umut Nayir'in geleceği belli oldu

Başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir ayrılığa sıcak bakmadı.

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Beşiktaş'ta başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir'in takımda kalacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı oyuncu Beşiktaş'ta büyük hedefleri olduğunu söyleyerek gelen teklifleri reddetti. Sergen Yalçın'ın da yeni sezonda Umut Nayir'den yararlanmayı düşündüğünü yönetime ilettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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Beşiktaş Haberleri | Beşiktaşta Umut Nayirin geleceği belli oldu

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