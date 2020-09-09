09.09.2020 - 09:37 | | Takvim
Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta Umut Nayir'in geleceği belli oldu
Başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir ayrılığa sıcak bakmadı.
Beşiktaş'ta başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir'in takımda kalacağı öğrenildi.
Siyah-Beyazlı oyuncu Beşiktaş'ta büyük hedefleri olduğunu söyleyerek gelen teklifleri reddetti. Sergen Yalçın'ın da yeni sezonda Umut Nayir'den yararlanmayı düşündüğünü yönetime ilettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.