Beşiktaş haberleri | Emre Kocadağ: "3 bölgeye transfer yapacağız"

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, PAOK ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu maçı öncesi Beinsports'a açıklamalarda bulundu.

'Sıkışık bir takvim oldu, PAOK maçı da açıkçası planlarımızı etkiledi. Çünkü transferlerde çok acele etmek istemiyorduk ama bu maça yetiştirebildiklerimizi yetiştirmemiz gerekiyordu. Eksik bölgelerimiz var. Santrfor, sağ bek ve kanat mevkiilerine transfer yapacağız. Yapmamız lazım. Belli kriterlerimiz var. O yüzden acele etmiyoruz. Fırsatlar çıkacak. Önümüzdeki süre var. Hedefimiz, hocamızın isteği doğrultusunda, Erdal Torunoğulları ile beraber nokta atışı transferler yapmak.'

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