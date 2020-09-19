Beşiktaş Haberleri | Gökhan Töre Konya’da sahada

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’la yollarını ayıran Gökhan Töre, Beşiktaş’a geri dönmüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yoğun talebi sonrasında takıma kazandırılan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş’la 1+1 yıllığına anlaşma sağladı.

Kara Kartal’la ilk yıl için 4.5 milyon TL garanti para ve 4.5 milyon TL de bonus üzerinden; opsiyonun geçerli olması halinde ikinci dönem için de 6 milyon TL garanti ve 5 milyon TL de bonus olmak üzere el sıkışan Töre, dün sağlık kontrolünden geçirildi. Akşam saatlerinde de lisansı çıkarılan başarılı oyuncunun, haftaya pazar günü Konyaspor’la deplasmanda yapılacak maçta sahada olması planlanıyor.