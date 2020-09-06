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06.09.2020 - 07:00 |

Beşiktaş haberleri | Ljajic, milli dokunuşla düzeldi

Beşiktaş’ın idmanlarında yer almayan, PAOK maçında da forma giymeyen Adem Ljajic’in Sırbistan formasıyla sahaya çıkması dikkat çekti.

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Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın idmanlarında yer almayan, PAOK maçında da forma giymeyen Adem Ljajic’in Sırbistan formasıyla sahaya çıkması dikkat çekti. Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin de bulunduğu B Ligi 3. Grup’ta Rusya’ya 3-1 mağlup oldukları maça 85. dakikada dahil olan oyuncunun uzun süre kulübünde toptan uzak olmasına karşın milli maçta oynatılması Sırp basınında da şaşkınlık yarattı.
Ljajic’in bugün Türkiye karşısında da forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş haberleri | Ljajic, milli dokunuşla düzeldi

Beşiktaş haberleri | Ljajic, milli dokunuşla düzeldi

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