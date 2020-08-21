Beşiktaş haberleri | Welinton'dan transfer fedakarlığı!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ta NSakala ve Mensah’tan sonra Welinton da resmen kadroya katıldı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor’dan gelen Brezilyalı stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kartal, Welinton transferinde de ekstra indirimler yaptırdı. Salgın öncesi başlatılan görüşmeler ile salgın sonrasındaki görüşmelerde mali değişiklikler yapan Beşiktaş Yönetimi, TFF’nin açıkladığı transfer limitinden sonra yine bir güncelleme yapmak zorunda kaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, tüm isimlerle yeniden pazarlık masasına oturdu.

Siyah-beyazlı yönetim, rakamlar konusunda dik durduğu için deneyimli stopere teşekkür etti. Kulüp için fedakarlık yapmaları nedeniyle, şimdiden göze giren NSakala, Mensah ve Welinton, PAOK maçında yer alabilecek.

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