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01.06.2020 - 16:29 | |   İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde, oluşturulan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor

Maç Özeti: Incheon 1 - 4 Pohang
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