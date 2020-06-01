Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde, oluşturulan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.