BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

02.06.2020 - 13:39 | | Â Ä°STANBUL (AA) -Â
BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti.
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde salonda gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°stasyon koÅŸularÄ±yla baÅŸlayan antrenman, pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, kondisyon ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k koÅŸularÄ±yla sona erdi.
Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam idmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼recek.