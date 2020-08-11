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11.08.2020 - 22:04 |

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. 

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. 

İdman, koşu ve açma-germe çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç ile süren antrenman, yarı sahada yapılan taktik maçı ve açma-germe çalışması ile sona erdi. 

Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

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