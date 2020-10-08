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08.10.2020 - 21:17 | | AA

Beşiktaş HDI Sigorta - BOTAŞ: 46-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeBOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 71-46 yendi.

Beşiktaş HDI Sigorta - BOTAŞ: 46-71
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta kapanış maçında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 71-46 yendi.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 

Hakemler: Mehmet Keseratar, Seyhan Topaloğlu, Yiğit Gönültaş 

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 9, Alvarez 4, Melek Uzunoğlu 5, Bradford 13, Ivankovic 5, Senay Zeybek 4, Melisa Korkmaz 2, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçın 4 

BOTAŞ: Williams 11, Ayşe Cora 6, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 14, Işıl Alben 8, Büşra Akbaş 11, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sehernaz Çidal 3, Bas 12 

1. Periyot: 19-19 

Devre: 30-30 

3. Periyot: 39-50

 

 Beşiktaş HDI Sigorta - BOTAŞ: 46-71

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