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13.02.2021 - 15:41 |

Beşiktaş HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a yenildi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin  19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı  82-76 yendi.

Beşiktaş HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a yenildi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin  19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı  82-76 yendi.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 

Hakemler: Özlem Yalman, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 16, Melisa Korkmaz, Alvarez 19,  Bradford 26, Ivankovic 12, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya, Özge Yavaş 10, Prince 27,  Abdelkader 25, Gueye 11, İdil Türk, Gizem Başaran 9

1. Periyot: 23-19

Devre: 45-35

3. Periyot: 62-55

5 faulle çıkan: 35.43 Melisa Korkmaz (Beşiktaş HDI Sigorta)

Beşiktaş HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespora yenildi

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