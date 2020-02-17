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17.02.2020 - 16:27 |

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Kenyalı forvet

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, İsrail'in Ramat Hasharon kulübünden Kenyalı milli forvet Esse Akida'ya iki yıllık sözleşme imzalattı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Kenyalı forvet
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Kadın futbolunun iddialı ekiplerinden Beşiktaş, kadrosunu Kenyalı bir forvet ile güçlendirdi. Kenya Milli Takımı futbolcusu olan ve İsrail'in Ramat Hasharon kulübünden transfer edilen Esse Akida, siyah-beyazlılar ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

'İki kez düşünmeme gerek kalmadı'

Kenya basınına açıklamalar yapan futbolcu "Beşiktaş köklü bir tarihi olan büyük bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, ben de her zaman bu ligde boy göstermek istemişimdir. Beşiktaş'ın adını duyunca iki kez düşünmeme gerek kalmadı, buraya transfer olduğum için süper mutluyum. Siyah-beyazlı forma ile sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Amedspor maçıyla sahaya çıkıyor

Beşiktaş'ın deplasmanda Adana İdmanyurduspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı izleyen Esse Akida, iç sahadaki sıradaki Amedspor maçında görev verildiği takdirde takımındaki yerini alabilecek. Ligin son şampiyonu olan Kara Kartal, bu sezon ALG Spor'un ardından şu an ikinci sırada bulunuyor.  

Beşiktaş Kadın Futbol Takımına Kenyalı forvet

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