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09.01.2021 - 19:24 |

Beşiktaş kafilesi Hatay'da

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Beşiktaş kafilesi Hatay'da
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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Hatay Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi. Beşiktaş Futbol Takımı, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otelde kampa girdi. 

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Beşiktaş kafilesi Hatayda

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