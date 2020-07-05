05.07.2020 - 19:25 |
BeÅŸiktaÅŸ kafilesi Kayseri'de
SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda yarÄ±n Hes Kablo Kayserispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ, Kayseri'ye geldi.Â
BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda yarÄ±n Hes Kablo Kayserispor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§ iÃ§in Kayseri'ye geldi.Â
Ã–zel uÃ§akla kente gelen siyah-beyazlÄ± kafile, Kayseri HavalimanÄ±'nda bir grup BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.Â
BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n, takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nden inerek kendisine Ã§iÃ§ek veren Ã§ocuk taraftarlarla fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â
GÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda takÄ±m otobÃ¼sÃ¼ne binen siyah-beyazlÄ± kafile, havalimanÄ±ndan ayrÄ±larak konaklayacaÄŸÄ± otele hareket etti.
BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã‡ekiÅŸmeli Ayak Tenisi MaÃ§Ä±: Burak-Necip VS GÃ¶khan-Caner