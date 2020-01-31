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31.01.2020 - 22:01 |

BeÅŸiktaÅŸ kafilesi Rize'de!

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Ã‡aykur Rizespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, Rize'ye geldi. Bir grup taraftar, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n'a Ã§iÃ§ek vererek fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â

BeÅŸiktaÅŸ kafilesi Rize'de!

Spor Toto SÃ¼per Ligin 20. haftasÄ±nda yarÄ±n Ã‡aykur Rizespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, Rize'ye geldi.

Â Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan kalkan Ã¶zel uÃ§akla Ã¶nce Trabzon'a inen siyah-beyazlÄ± kafile, gÃ¼venlik tedbirleri altÄ±nda kara yoluyla Rize'ye geÃ§ti ve Ä°yidere ilÃ§esinde kamp yapacaÄŸÄ± otele yerleÅŸti.Â 

Otel Ã¶nÃ¼nde bekleyen bir grup taraftar, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n'a Ã§iÃ§ek vererek fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â 

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi de takÄ±mla Rize'ye geldi.

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BeÅŸiktaÅŸ kafilesi Rizede

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