31.01.2020 - 22:01 |
BeÅŸiktaÅŸ kafilesi Rize'de!
Spor Toto SÃ¼per Lig'de Ã‡aykur Rizespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, Rize'ye geldi. Bir grup taraftar, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n'a Ã§iÃ§ek vererek fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â
Spor Toto SÃ¼per Ligin 20. haftasÄ±nda yarÄ±n Ã‡aykur Rizespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, Rize'ye geldi.
Â Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan kalkan Ã¶zel uÃ§akla Ã¶nce Trabzon'a inen siyah-beyazlÄ± kafile, gÃ¼venlik tedbirleri altÄ±nda kara yoluyla Rize'ye geÃ§ti ve Ä°yidere ilÃ§esinde kamp yapacaÄŸÄ± otele yerleÅŸti.Â
Otel Ã¶nÃ¼nde bekleyen bir grup taraftar, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n'a Ã§iÃ§ek vererek fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â
BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi de takÄ±mla Rize'ye geldi.
Sergen YalÃ§Ä±n Ä°mza TÃ¶reni