Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye çubuklu forma ile çıkacak
17.01.2021 - 13:31 | | İSTANBUL,(DHA)-

Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye çubuklu forma ile çıkacak

Süper Lig’in 19’uncu haftasında derbi maçta saat 19:00’da Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmaya çubuklu forma ile çıkacak.

Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye çubuklu forma ile çıkacak
ABONE OL

Daha önce gerçekleştirdiği proje ile Galatasaray karşısında, üstünde taraftarlarının imzası bulunan beyaz formasıyla çıkmayı planlayan Beşiktaş’ın bu planı kar yağışına takıldı. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, beyaz formanın görüşü zorlaştırma riski taşıması gerekçesiyle, derbiye çubuklu forma ile çıkılma kararı alındı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bu akşam Vodafone Park’ta Galatasaray ile oynayacağı derbi maça, adidas ile birlikte hayata geçirdiğimiz "Beşiktaş Aşkına İmza At” projesi kapsamında üzerinde taraftarlarımızın imzalarının yer aldığı beyaz forma ile çıkması planlanmaktaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da bir süredir devam eden kar yağışının maç saatinde de etkisini göstermesi beklenmektedir. Galatasaray maçı için bu sabah Vodafone Park’ta gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında, kar yağışı göz önüne alınarak Futbol Takımımızın görüşü zorlaştırma riski bulunan beyaz forma yerine çubuklu forma ile sahada yer alması kararlaştırılmıştır. “Beşiktaş Aşkına İmza At” kampanyası neticesinde taraftarlarımızın imzaladığı beyaz formanın hangi maçta giyileceği ile ilgili duyurunun önümüzdeki günlerde iletişim kanallarımızdan yapılacağını ifade eder, kampanyaya katılan taraftarlarımıza göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye çubuklu forma ile çıkacak

    Derbi öncesi Vodafone Park’ta son durum!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    2. Kasımpaşa'nın konuğu Erzurumspor
      Kasımpaşa'nın konuğu Erzurumspor
    3. Szalai, sağlık kontrolünden geçirildi
      Szalai, sağlık kontrolünden geçirildi
    4. Beşiktaş'ta derbi forması değişti! Kar...
      Beşiktaş'ta derbi forması değişti! Kar...
    5. TOFAŞ'ta galibiyet sevinci
      TOFAŞ'ta galibiyet sevinci



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CANLI| Denizlispor - Hatayspor

    CANLI| Denizlispor - Hatayspor

    Dünyayı şaşırtan görüntü: ’Görünmez bir rakip!’

    Dünyayı şaşırtan görüntü: ’Görünmez bir rakip!’

    Özer Hurmacı, bin 198 dakika kaçırdı

    Özer Hurmacı, bin 198 dakika kaçırdı

    Bursaspor'u zorlu maçlar bekliyor

    Bursaspor'u zorlu maçlar bekliyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet