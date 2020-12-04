Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-0

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Beşiktaş maçı 3-0 kazandı

Beşiktaş'ın gollerini 45+3. dakikada Mensah, 68. dakikada Atiba ve 75. dakikada Aboubakar kaydetti.

55. dakikada Kasımpaşa'da Hadergjonaj, N'Koudou'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 19 puanla 4. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 15 puanla 6. sırada kaldı

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.

44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.

45 2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi maçının kadrosuna göre üç değişiklik yaptı.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesi sebebiyle geride kalan iki haftada kaleyi koruyan Utku Yuvakuran, Ersin'in cezasının sona ermesine rağmen eldivenleri bırakmadı.

Savunmada Necip Uysal'ın yerine Welinton'a forma veren Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yokluğunda orta sahada cezası sona eren Dorukhan Toköz'ü oynattı.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Cyle Larin'in yerine ise Georges-Kevin N'Koudou görev yaptı.

N'Koudou ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, Kasımpaşa maçında bu sezon ilk kez bir lig maçında 11'de görev yaptı.

Siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmi maçı olan PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından hiçbir maçta forma giyememişti.

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan giren N'Koudou, Kasımpaşa maçı ile ilk kez sahaya 11'de çıktı.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra izolasyon süreci devam eden Ajdin Hasic ile kırmızı kart cezalısı olan Cyle Larin kadroda yer almadı. Maçtan bir gün önce sakatlığı açıklanan Josef de Souza da kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimden geçmişe vefa

Vodafone Park'a kurduğu led ekranlarda taraftarlarının görüntüsünü maç esnasında yayınlamaya karar veren Beşiktaş yönetimi, ilk denemesini Kasımpaşa maçında yapacak.

Pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınlamaya karar veren yönetim, bu proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarlarının bir anıya sahip olmasını sağlayacak.

Projenin ilk denemesi, Kasımpaşa ile oynanan maçta yapıldı. Kasımpaşa karşılaşmasında, hayatını kaybeden kurucular, başkanlar ve taraftarlarla birlikte 2016 tarihinde Vodafone Park'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları led ekranlarda yayınlandı.



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