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09.07.2020 - 18:32 |

Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI)
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Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 31. haftasında üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadele saat 21.00'da başladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Koita

 

Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Domagoj Vida'yı yedek soyundurdu. 

Bu sezon biri kırmızı kart, biri de sakatlık olmak üzere 2 lig maçında görev yapamayan Vida, Kasımpaşa maçında da yedek kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın ortasında Enzo Roco ve Victor Ruiz ikilisini görevlendirdi. 

30. haftada oynanan HES Kablo Kayserispor maçı kadrosuna göre kadroda 3 değişiklik yapan Sergen Yalçın, Vida'nın yanı sıra bir önceki hafta oynanan maçta forma verdiği Rıdvan Yılmaz ve Necip Uysal'ı da kulübeye çekti. 

Caner Erkin 5 maç sonra onbirde

Savunmada revizyona giden teknik direktör Sergen Yalçın, defans hattının solunda Caner Erkin'e görev verdi. 

En son Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada görev yapan ve pandemi sonrasında ilk onbirde maça başlayamayan tecrübeli oyuncu 5 maçlık aranın ardından kadroya geri döndü. 

Sergen Yalçın, 4 maç üst üste savunmanın solunda görevlendirdiği Rıdvan Yılmaz'ı ise yedek soyundurdu.

Adem Ljajic, Umut Nayir ve Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı 

Sergen Yalçın, tedavileri devam eden Adem Ljajic ve Umut Nayir'in yanı sıra kronik sakatlığı olduğunu açıkladığı Georges-Kevin N'Koudou'yu Kasımpaşa maçında kadroya almadı. 

Beşiktaş'ta 5 oyuncu kart sınırında 

Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunurken, bu futbolcuların 5'i Kasımpaşa maçı kadrosunda yer aldı. 

Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida sarı kart görmeleri halinde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek. 

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

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