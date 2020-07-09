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09.07.2020 - 18:32 |

Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? BJK K.PAŞA Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 31. haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, sahasında son haftalarda başarılı bir görüntü çizen Kasımpaşa'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Zirveyi ve orta sıraları yakından ilgilendiren zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...

Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? BJK K.PAŞA Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
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Beşiktaş Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alan maçın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerini haberimizin içinde bulabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal; Lens, Atiba, Elneny, Diaby, Burak Yılmaz.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj,Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç,Tirpan, Ndongala, Hajradinovic,Thiam, Koita

Adama Traore'yi idmanda kimse yıkamadı...
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