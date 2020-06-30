Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptığı antrenman, yarı sahada üç takımlı turnuva maçlarının ardından şut idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.