Beşiktaş, Kevin Bua ile anlaşma noktasına geldi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Basel ile olan kontratının sonuna gelen Kevin Bua ile ilgileniyordu.

Olympiacos'un da devreye girmesiyle oyuncunun tericihini, Olympiacos'tan yana yapabileceği belirtilmişti.

Yunanistan merkezli Fosonline ise son gelişmelerin Beşiktaş lehine ilerlediğini aktardı. 30 Haziran'da sona eren sözleşmesinin ardından kısmi bir uzatmayı dahi kabul etmeden takımdan ayrılmayı planlayan Bua, Olympiacos'un ağır hareket etmesi nedeniyle rotasını Beşiktaş'a çevirdi.

Transferde avantajlı duruma gelen Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde oyuncuya son teklifini sunacağı aktarıldı.

Beşiktaş Kondisyoneri Stefano Marrone'dan Açıklamalar