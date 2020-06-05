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05.06.2020 - 14:04 | | Ä°STANBUL (AA) -

BeÅŸiktaÅŸ kondisyon aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda 13 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

BeÅŸiktaÅŸ kondisyon aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±
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BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda 13 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, kuvvet ve kondisyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± uygulandÄ±.

Ä°dman, Ä±sÄ±nma ve esneme hareketleriyle baÅŸladÄ±. Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden antrenman, istasyonlardan oluÅŸan parkurda deÄŸiÅŸmeli olarak yapÄ±lan kondisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tamamlandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na saat 17.00'de yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.

BeÅŸiktaÅŸ kondisyon aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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