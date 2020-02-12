Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
12.02.2020 - 13:52 | | İSTANBUL / DHA

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, M. Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısına Başkan Mustafa Cengiz katılmadı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Günün en çok oynanan maçları

Günün en çok oynanan maçları

Gençlerbirliği'ne kahvaltı dopingi

Gençlerbirliği'ne kahvaltı dopingi

Fenerbahçe'nin yardım kolileri AFAD'a ulaştı

Fenerbahçe'nin yardım kolileri AFAD'a ulaştı

Sıradaki Haber