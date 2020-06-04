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04.06.2020 - 14:29 | | İSTANBUL (İHA) -

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş'tan George Floyd için 'GF'

Beşiktaşlı futbolcular idmanda ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd anısına, GF şeklinde dizilerek mesaj gönderdi. 

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

 

Merih Demiral bireysel olarak çalışmalara başladı...
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