02.09.2020 - 13:55 | | İHA
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla sürdürecek.
İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları