Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
02.09.2020 - 13:55 | | İHA

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
ABONE OL

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları

Aksal Yavuz: "Mutlaka stoper alınması gerekiyor"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. FIBA Erkekler Avrupa Kupası 6 Ocak'ta başlayacak
    FIBA Erkekler Avrupa Kupası 6 Ocak'ta başlayacak
  2. Boluspor, Arda Hilmi Şengül'ü renklerine bağladı
    Boluspor, Arda Hilmi Şengül'ü renklerine bağladı
  3. Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan krizi
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan krizi
  4. FIBA Avrupa Yönetim Kurulu kararlarını açıkladı
    FIBA Avrupa Yönetim Kurulu kararlarını açıkladı
  5. Fenerbahçe en değerli kulüp oldu!
    Fenerbahçe en değerli kulüp oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fortuna Sittard, Kayserisporlu Ben Rienstra'yı transfer etti

Son dakika | Fortuna Sittard, Kayserisporlu Ben Rienstra'yı transfer etti

Adana Demirspor'da olağanüstü genel kurul kararı

Adana Demirspor'da olağanüstü genel kurul kararı

Okan Kocuk'tan Fatih Terim'e ayrılık talebi!

Okan Kocuk'tan Fatih Terim'e ayrılık talebi!

Mahmut Tekdemir: Bize seviye atlatan Abdullah Avcı oldu

Mahmut Tekdemir: Bize seviye atlatan Abdullah Avcı oldu

Sıradaki Haber