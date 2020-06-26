MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
26.06.2020 - 16:33 |

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk umutlarını sürdüren Beşiktaş kendi evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Maç her iki taraf için de kritik... Kara Kartal zirveye yaklaşmak için ter dökecek; Konyaspor ise düşme hattından uzaklaşmak için... Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ABONE OL

Süper Lig'in 29. haftasının açılış karşılaşması Beşiktaş ile Konyaspor arasında olacak. Beşiktaş Geçen hafta aldığı farklı galibiyetle moral bulurken zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Öte yandan Konyaspor ise 16. sırada ve bir an evvel düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Mücadele öncesi her iki kulübün taraftarları heyecanlı... Maçın başlamasına saatler kala 'Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları sıklıkla yöneltiliyor.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Konyaspor maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

VİDA DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Vida ve Boateng'in iyileşerek idmanlarda yer almasıyla takımda eksik futbolcu kalmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Denizli'de farklı galip gelen kadroyu sadece bir oyuncu dışında bozması beklenmiyor. Sakatlığı geçen Vida, Roco'nun yerine onbire girerken defans hattının diğer oyuncuları Gökhan Gönül, Ruiz ve Rıdvan olacak.

Orta sahada Elneny-Atiba ikilisini bozmayacak olan Sergen Yalçın'ın kanatlarda da Lens ve Diaby'ye görev verecek. 10 numarada Ljajic'i oynatacak olan tecrübeli teknik adam, santraforda ise Burak Yılmaz ile gol arayacak.

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel on biri şöyle: Ersin-Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Boyd ve Umut Nayir 3 sarı kart ile ceza sınırında. Bu futbolcular maçta oynamaları ve kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında sahada olamayacak. 

Guardiola'dan Liverpool'a tebrik, kendi takımına özeleştiri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  2. Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
    Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
  3. Son dakika transfer haberleri | Başkan Adil Gevrek: Lukoki ile anlaştık
    Son dakika transfer haberleri | Başkan Adil Gevrek: Lukoki ile anlaştık
  4. Galatasaray'da Soudabeh Bagherpour sesleri
    Galatasaray'da Soudabeh Bagherpour sesleri
  5. Başakşehir top kapma ve pas çalışması yaptı
    Başakşehir top kapma ve pas çalışması yaptı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe transfer haberleri | Obradovic'ten sonra Kalinic de ayrılıyor

Fenerbahçe transfer haberleri | Obradovic'ten sonra Kalinic de ayrılıyor

Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Son dakika | Başkan Ahmet Ağaoğlu: 3 kupada da hedefe yürüyoruz

Son dakika | Başkan Ahmet Ağaoğlu: 3 kupada da hedefe yürüyoruz

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz

Sıradaki Haber