Süper Lig'in 29. haftasının açılış karşılaşması Beşiktaş ile Konyaspor arasında olacak. Beşiktaş Geçen hafta aldığı farklı galibiyetle moral bulurken zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Öte yandan Konyaspor ise 16. sırada ve bir an evvel düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Mücadele öncesi her iki kulübün taraftarları heyecanlı... Maçın başlamasına saatler kala 'Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları sıklıkla yöneltiliyor.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Konyaspor maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

VİDA DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Vida ve Boateng'in iyileşerek idmanlarda yer almasıyla takımda eksik futbolcu kalmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Denizli'de farklı galip gelen kadroyu sadece bir oyuncu dışında bozması beklenmiyor. Sakatlığı geçen Vida, Roco'nun yerine onbire girerken defans hattının diğer oyuncuları Gökhan Gönül, Ruiz ve Rıdvan olacak.

Orta sahada Elneny-Atiba ikilisini bozmayacak olan Sergen Yalçın'ın kanatlarda da Lens ve Diaby'ye görev verecek. 10 numarada Ljajic'i oynatacak olan tecrübeli teknik adam, santraforda ise Burak Yılmaz ile gol arayacak.

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel on biri şöyle: Ersin-Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Boyd ve Umut Nayir 3 sarı kart ile ceza sınırında. Bu futbolcular maçta oynamaları ve kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında sahada olamayacak.