BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi'den futbolculara kutlama

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi, siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n FenerbahÃ§eâ€™yi deplasmanda 4-3 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§Ä±n ardÄ±ndan futbolcularÄ± ziyaret etti.Â

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ahmet Nur Ã‡ebi, SÃ¼per Ligâ€™in 10. haftasÄ±nda FenerbahÃ§eâ€™yi deplasmanda 4-3 maÄŸlup eden futbol takÄ±mÄ±mÄ±z ile BJK Nevzat Demir Tesisleriâ€™nde bir araya geldi. Ã‡ebi, derbide Ã¼stÃ¼n bir performans ortaya koyan futbolcularÄ±mÄ±z ile teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z Sergen YalÃ§Ä±n ve teknik heyetimizi kutladÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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