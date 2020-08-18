Beşiktaş maçı öncesi PAOK'tan ortamı geren açıklamalar

Beşiktaş’ın 25-26 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu tek maçında konuk olacağı PAOK’tan ortamı geren açıklamalar geliyor.

Yunanistan tarafından son 2 gündür maça dönük açıklamalar yapılıyor. İlk olarak PAOK’un eski futbolcusu Ilias Charalampous, “Herkes bu maça odaklanmalı ve Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu bilmeli. Yunanistan için bu maç önemli, Kıbrıs için önemli. PAOK’un kazanması için ruh ve enerji gerekiyor” dedi. Dün de kulüp başkanı Ivan Savvidis, tüm takıma bir mektup yazarak, “Siyaset başka, futbol başka ancak Beşiktaş maçında şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan’ı temsil edecek” ifadelerini kullandı.

PAOK - Olympiacos Maçının Perde Arkası