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10.11.2020 - 14:49 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi. 

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü


 

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