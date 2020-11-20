BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±na hazÄ±r

BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±na hazÄ±r
SÃ¼per Lig'de yarÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir'iÂ konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda yarÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir'iÂ konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeÂ teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, Ä±sÄ±nmaÂ hareketleriyle baÅŸladÄ±.
Pas organizasyonlarÄ± ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmalarla devam eden idmanda Ã§iftÂ kale maÃ§ yapÄ±ldÄ±. Antrenman, ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamlandÄ±.
Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, son antrenmanÄ±n ardÄ±ndan tesislerde kampa girdi.Â BeÅŸiktaÅŸ-Medipol BaÅŸakÅŸehir mÃ¼sabakasÄ±, yarÄ±n saat 19.00'da VodafoneÂ Park'ta oynanacak.
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