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20.11.2020 - 22:40 |

BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±na hazÄ±r

SÃ¼per Lig'de yarÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir'iÂ  konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±na hazÄ±r
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SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda yarÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir'iÂ  konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeÂ  teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, Ä±sÄ±nmaÂ  hareketleriyle baÅŸladÄ±.

Pas organizasyonlarÄ± ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmalarla devam eden idmanda Ã§iftÂ  kale maÃ§ yapÄ±ldÄ±. Antrenman, ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamlandÄ±.

Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, son antrenmanÄ±n ardÄ±ndan tesislerde kampa girdi.Â BeÅŸiktaÅŸ-Medipol BaÅŸakÅŸehir mÃ¼sabakasÄ±, yarÄ±n saat 19.00'da VodafoneÂ  Park'ta oynanacak.

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BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±na hazÄ±r

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