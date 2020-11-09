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09.11.2020 - 23:41 |

Beşiktaş, Medipol Başakşehir mesaisi!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir mesaisi!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı. 

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir mesaisi

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