Beşiktaş öncesi Emre gelişmesi!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma bölümün ardından pas ve reaksiyon çalışmaları yaptı.



Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu'nun, idmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu. Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.



Hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş maçı için tesislerde kampa girdi.