Beşiktaş oynadığı maçların mutlak hakimi

Siyah beyazlılar geçtiğimiz hafta 70 dakikasını 10 kişi oynadığı karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikten sonra dün de Ankara deplasmanında çok üstün bir oyunla Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek puanını 51 yaptı.

OYNADIĞI MAÇLARIN MUTLAK HAKİMİ

Lider Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sırada bulunan Beşiktaş'ın bu sezon en çok öne çıkan özelliği, oynadığı karşılaşmaların mutlak hakimi olması.

Sergen Yalçın'ın 4-1-4-1 düzeninde rakip yarı alanda uyguladığı presle maçın tamamına yakın bölümünde üstün oynayan siyah beyazlılar, ilk golü attıktan sonra tamamen defansa çekilip kontrataklarla gol aramak yerine, baskısını devam ettirip farkı açma amacını güdüyor. Bunu yaparken de paslaşmalar, ara toplar, ceza sahasına ortalar ve arka direk sürprizleriyle sürekli gol kovalayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, izleyenlere de keyifli maçlar sunmaya devam ediyor. Her maç en az 6-7 gol pozisyonuna giren siyah beyazlılar, 53 golle şu anda ligin en çok gol atan takımı durumunda.

10 KİŞİ KALSA DA OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ BEŞİKTAŞ'IN

Beşiktaş'ın öne çıkan bir diğer özelliği ise 10 kişi bile kalsa maçı asla bırakmaması ve yine oyunun hakimiyetini ele geçirmesi oldu.

Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında 10 kişi kalan siyah beyazlılar beş karşılaşma içinde sadece Gaziantep FK maçında üstünlüğü sağlayamadı.

Beşiktaş, kırmızı kart gördüğü Denizlispor maçında 23, Gaziantep FK maçında 35, Fenerbahçe maçında 40, Trabzonspor maçında 15 ve Konyaspor maçında 70 dakika 10 kişi oynarken sadece Gaziantep FK maçında oyun olarak iyi bir görüntü veremedi ve 3-1 yenildi. Siyah beyazlılar 10 kişiyle Denizlispor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u yenerken Trabzonspor'a 2-1 yenilmesine rağmen 10 kişi kaldıktan sonra girdiği 3-4 pozisyondan yararlanamamıştı.

ABOUBAKAR VE LARİN SUSTU, CENK TOSUN SAHNEYE ÇIKTI

Siyah beyazlıların bu sezon skor yükünü taşıyan 2 santrforu Aboubakar ve Larin'in son maçlarda hem formsuzluk hem de şanssızlık yaşadığı bir gerçek.

Ligin ilk yarısında 12 gol atan Cyle Larin 20'nci haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasından bu yana 5 maçı suskun geçerken, yine 12 golü bulunan Aboubakar da 22'nci haftadaki Trabzonspor karşılaşmasından bu yana 3 maçtır gol atamıyor. Takıma geldiğinin ertesi gününden bu yana, annesinin vefatı sebebiyle izinli olduğu 2 maç haricinde, tüm karşılaşmalarda oynayan Aboubakar ve kırmızı kart cezalısı olduğu Kasımpaşa maçı haricinde yine tüm maçlarda forma giyen Larin'in, yoğun tempoda yorgun düştükleri net bir şekilde gözlemleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu durumu tahmin ettiği için, devre arasında ısrarla santrfor transferi istemiş ve yönetim de eski golcüleri Cenk Tosun'u kiralamıştı.

Everton'dan hazır gelen Cenk Tosun, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı. Ancak bu gol, öncesinde faul olduğu için geçerli sayılmadı. Gençlerbirliği maçına yedek başlayan milli golcü, Aboubakar'ın yerine girdiği karşılaşmada 2 gol birden atarak takımını rahatlatan ve skoru 3-0 yapan futbolcu oldu. Sanki Beşiktaş'tan hiç gitmemiş gibi, anında takıma uyum sağlayan Cenk Tosun, önümüzdeki maçlarda ilk onbire de göz kırpmaya başladı. Cenk Tosun'un hazır ve formda oluşu en çok da teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi ve tecrübeli teknik adam hücum zenginliğine bir golcü daha eklemiş oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI BAY GEÇECEK

Ligde siyah beyazlılar önümüzdeki haftayı BAY geçecek.

Üst üste karşılaşmalar yapan, hafta içinde de Konyaspor ile 120 dakikanın üstünde kupa maçı oynayan Beşiktaş için bu ara, hem sakatların iyileşmesi hem de futbolcuların dinlendirilmesi açısından bir fırsat olarak görülüyor. 11 günlük arada Oğuzhan ve Rıdvan'ın tamamen iyileşerek takıma dönmesi beklenirken, Montero'nun ise yetişmesinin zor olduğu bizzat teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklandı.