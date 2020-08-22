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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş, PAOK maç kadrosunu UEFA'ya gönderdi!
22.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş, PAOK maç kadrosunu UEFA'ya gönderdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla oynayacak Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi.

Beşiktaş, PAOK maç kadrosunu UEFA'ya gönderdi!
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Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA’ya oyuncu listesini gönderdi.

Listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı. İşte kadro; Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N’Koudou, N’Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin.

Beşiktaş, PAOK maç kadrosunu UEFAya gönderdi

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