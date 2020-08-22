22.08.2020 - 07:00 |
Beşiktaş, PAOK maç kadrosunu UEFA'ya gönderdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla oynayacak Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi.
Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA’ya oyuncu listesini gönderdi.
Listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı. İşte kadro; Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N’Koudou, N’Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin.
PAOK - Olympiacos Maçının Perde Arkası