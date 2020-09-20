Beşiktaş, Rio Ave maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Yardımcı antrenörlerin idare ettiği antrenmanda Fraport TAV Antalyaspor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas ve top kapma çalışmaları ile dar alan idmanları gerçekleştirdi. Antrenman, kondisyon koşuları, yarım sahada çift devreli maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.