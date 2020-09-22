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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Beşiktaş, Rio Ave maçının hazırlıklarını sürdürdü
22.09.2020 - 13:42 | | AA

Beşiktaş, Rio Ave maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 24 Eylül Perşembe günü Portekiz'in Rio Ave takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Rio Ave maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

Daha sonra mini kale maç yapan futbolcular, tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Beşiktaş, Rio Ave karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayıp, kampa girecek.

Yardımcı antrenör Murat Şahin, yarınki antrenman öncesi saat 16.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşma ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş, Rio Ave maçının hazırlıklarını sürdürdü

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