Beşiktaş sahaya iniyor

SERDAR SARIDAĞ

Yönetim ile teknik heyetin bir araya geldiği toplantıda oyuncuların aralarındaki mesafeyi koruyarak kondisyon programının yanı sıra topla çalışma yapabilecekleri konusunda görüş birliğine varıldı. 20 yaşından küçük isimler ise bu programa dahil edilmeyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Avrupa’da olduğu gibi Süper Lig de tatil edilirken, evden çıkamayan Beşiktaşlı futbolcular için siyah-beyazlı yönetim ile teknik heyet sürpriz bir antrenman planlaması yaptı.

Geçtiğimiz günlerde tesislerde sosyal mesafeyi koruyarak bir araya gelen yönetim ve teknik heyetin, futbolcuların gruplar halinde sahada antrenman yapabilmesini sağlayacak bir planlama üzerinde konuştukları ortaya çıktı. Bir süredir evde bireysel çalışmalarını yapan siyah-beyazlı oyuncular için 2 veya 3’erli gruplar halinde birbirlerine yakın olmadan yapılabilecek antrenmanların düşünüldüğü ifade edildi.



Devletin aldığı kararların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun çizdiği yol haritasına göre hareket edecek olan yönetimin, bu planlamayı önümüzdeki hafta hayata geçirmeye çalışacağı bildirildi. Virüs salgınını kontrol altında tutmak için alınacak tedbirler kapsamında, 20 yaş altındaki genç oyuncularını bu antrenman programlarına dahil etmeyecek olan yönetim, ligler Haziran ayında başlayacakmış gibi çalışmalarına hız verdi.



Topla çalışma, şut çalışması, uzun mesafe düz koşu ve kondisyon çalışmaları gibi iki ya da üç kişinin yer alabileceği antremanları uygulatmak isteyen siyah-beyazlılar, tesislerdeki personel sayısını ise belli bir sayıda tutacak. Tesislerin hijyen kurallarını aksatmayan yönetim, bu konuda daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde futbolcularla paylaşacak.

Almanlar başladı

Bundesliga’da da virüs salgını yüzünden takımların antrenmanları bir süreliğine askıya alınmıştı. Ancak bazı ekipler yavaş yavaş sahalara dönmeye başladı. Schalke 04 ve Eintracht Frankfurt gibi takımlar yeniden takım halinde çalışmalara start verdi. Her iki takımın hem sahada hem de fitness salonunda gerçekleştirdiği antrenmanlarda oyuncuların birbirlerine temas etmeden çalışmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları dikkatlerden kaçmadı.

Atiba Hutchison Taraftarlarla