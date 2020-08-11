11.08.2020 - 13:51 | | AA
Beşiktaş salonda çalıştı
Siyah-beyazlılar, salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Oyuncular, değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, salonda bir çalışma gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda oyuncular, değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu.
Siyah-beyazlı takım, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.