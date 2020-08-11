Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, salonda bir çalışma gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda oyuncular, değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu.





Siyah-beyazlı takım, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.