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11.08.2020 - 13:51 | | AA

Beşiktaş salonda çalıştı

Siyah-beyazlılar, salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Oyuncular, değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu.

Beşiktaş salonda çalıştı
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, salonda bir çalışma gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda oyuncular, değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu.

Beşiktaş salonda çalıştı
 

Siyah-beyazlı takım, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

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