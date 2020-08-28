28.08.2020 - 14:46 | | İSTANBUL (AA) -
Beşiktaş salonda çalıştı
Siyah-beyazlı futbolcular, iki grup halinde değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanı salonda gerçekleştirdi.
Futbolcular, iki grup halinde değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı.
Beşiktaş, akşam gerçekleştireceği idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.