Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanı salonda gerçekleştirdi.

Futbolcular, iki grup halinde değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı.

Beşiktaş, akşam gerçekleştireceği idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.