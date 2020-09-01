Beşiktaş Sivasspor: 0-1
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. ve 4. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Beşiktaş ve Sivasspor, The Land Of Legends Cup'ta karşılaştı. Vodafone Park'taki mücadeleyi Sivasspor son dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı. Sivasspor'un finaldeki rakibi Fenerbahçe oldu. Beşiktaş ise üçüncülük maçında Antalya ile karşılaşacak.
The Land Of Legends Cup'ın 2. maçında Beşiktaş, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı. Bu sonuçla Sivasspor finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Beşiktaş ise Antalyaspor ile üçüncülük maçına çıkacak.
Mücadelede tek golü Sivasspor adına 90+2. dakikada Yatabare kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00de Vodafone Park'ta oynayacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, N'Koudou, Larin
Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare
The Land Of Legends Cup kapsamında dün akşam Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Sarı lacivertli ekibe Ülker Stadyumu'nda galibiyeti getiren golleri 29, 40 ve 82'nci dakikalarda Mame Thiam ile 63'üncü dakikada da Caner Erkin penaltıdan kaydetti.
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