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01.09.2020 - 19:21 |

Beşiktaş Sivasspor (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. ve 4. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Beşiktaş ve Sivasspor, The Land Of Legends Cup'ta karşılaşıyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başladı.

Beşiktaş Sivasspor (CANLI YAYIN)
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The Land Of Legends Cup'ın 2. maçında Beşiktaş, Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başladı. Mücadeleyi kazanan taraf finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Kaybeden ise üçüncülük maçına çıkacak.

Beşiktaş Sivasspor (CANLI YAYIN)

İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, N'Koudou, Larin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare

Beşiktaş Sivasspor (CANLI YAYIN)

İLK FİNALİST FENERBAHÇE

The Land Of Legends Cup kapsamında dün akşam Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Sarı lacivertli ekibe Ülker Stadyumu'nda galibiyeti getiren golleri 29, 40 ve 82'nci dakikalarda Mame Thiam ile 63'üncü dakikada da Caner Erkin penaltıdan kaydetti.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00de Vodafone Park'ta oynayacak.

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