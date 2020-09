Beşiktaş-Sivasspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Sivasspor maçı için geri sayım sürüyor. Match PR tarafından organize edilen The Land Of Legends Cup'ın açılış maçında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etmiş ve sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Sviasspor maçının galibi The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Yeni sezon öncesinde takıma yeni katılan isimlerin performansını canlı olarak izleme fırsatı elde edecek olan Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay için bu mücadele yeni sezon öncesinde büyük bir değerlendirme olacak. Peki Beşiktaş-Sviasspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

The Land Of Legends Cup kapsamında bu akşam Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sivasspor'a konuk olacak. Mücadele 21:00'de başlayacak. Beşiktaş-Sivasspor maçı D Smart, Smart Spor ekranından naklen yayınlanacak.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE

The Land Of Legends Cup kapsamında dün akşam Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Sarı lacivertli ekibe Ülker Stadyumu'nda galibiyeti getiren golleri 29, 40 ve 82'nci dakikalarda Mame Thiam ile 63'üncü dakikada da Caner Erkin penaltıdan kaydetti.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00de Vodafone Park'ta oynayacak.