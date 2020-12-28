Süper Lig'de zirve iyice kızışıyor. Galatasaray'ın lider olduğu bu hafta Beşiktaş da 2'nciliği kovalayacak. Kara Kartal'ın bunu yapması için mutlaka Sivasspor karşısında 3 puanı alması lazım... Taraftar maçın başlamasını heyacanla beklerken "Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Mensah, N'Koudou, Larin

Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Goiano, Claudemir, Robin, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode

İki takım arasında geride kalan 28 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 38 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon oynanan maçlarda rakibine deplasmanda 3-0, evinde 2-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE RAKİBİNE KARŞI GERİDE

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, 13'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 5 kez yenebildi. Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. Demir Grup Sivasspor, geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta oynanan maçlarda Beşiktaş'a 2-1'lik skorlarla üstünlük sağladı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 28 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

BEŞİKTAŞ, ZİRVE YARIŞINA DA ORTAK OLDU

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı. Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu. Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

EVİNDE SON 4 MAÇI KAZANDI

Evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı bildi. Kendi sahasındaki ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım; Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Annesinin vefatı nedeniyle yarın Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza da yarınki mücadelede oynayamayacak. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını yalnız bırakacak.

UTKU YUVAKURAN KADRODA YER ALABİLECEK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, karşılaşma için kadroda yer alabilecek. Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kalede görev alan Utku, karantina süreci nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü lig maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında forma giyememişti.

MENSAH VE VİDA SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa 16. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.