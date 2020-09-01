Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? BJK Sivas maçı şifresiz canlı yayınlanacak mı?
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. ve 4. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Beşiktaş ile Sivasspor, bu akşam The Land Of Legends Cup ikinci maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Dün Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 4-0 mağlup edip finale yükselmesinin ardından gözler bu maça çevrildi. Peki büyük bir merakla beklenen Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş Sivasspor maçı için geri sayım başladı. The Land Of Legends Cup kapsamında oynanacak zorlu maçla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
The Land Of Legends Cup kapsamında bu akşam Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sivasspor'a konuk olacak. Mücadele 21:00'de başlayacak. Beşiktaş-Sivasspor maçı D Smart, Smart Spor ekranından naklen yayınlanacak.
İLK FİNALİST FENERBAHÇE
The Land Of Legends Cup kapsamında dün akşam Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Sarı lacivertli ekibe Ülker Stadyumu'nda galibiyeti getiren golleri 29, 40 ve 82'nci dakikalarda Mame Thiam ile 63'üncü dakikada da Caner Erkin penaltıdan kaydetti.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00de Vodafone Park'ta oynayacak.