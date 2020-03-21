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21.03.2020 - 13:56 |

Beşiktaş Sompo Sigorta'da basketbolculara covid-19 testi yapılacak

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'nun yaptığı koronavirüs açıklaması sonrası tüm takımı kontrolden geçirme kararı aldı. İki takım 8 Mart'ta karşı karşıya gelmişlerdi.

Beşiktaş Sompo Sigorta'da basketbolculara covid-19 testi yapılacak

Fenerbahçe, resmi açıklamayla basketbol takımının rutin sağlık kontrollerinde bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıklamıştı. 

Bu gelişme sonrası Sarı-Lacivertliler ile 8 Mart'ta karşı karşıya gelen Beşiktaş Sompo Sigorta'da da kontrol kararı alındı.

8 Mart'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar'da basketbol takımının kontrolden geçirilmesine yönelik bir karar çıktı.

Sloukas, Datome, Williams, Nunnally ve Thomas yoktu

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı mücadeleye Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Leo Westermann, Melih Mahmutoğlu, Nikola Kalinic, Egehan Arna, Nando De Colo, Jan Vesely, Berkay Candan, Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu ve Joffrey Lauvergne kadrosuyla çıkmış Luigi Datome, Derrick Williams, James Nunnally, Kostas Sloukas ve Malcolm Thomas yabancı kuralı nedeniyle kadroda yer almamışlardı. 

Beşiktaş Sompo Sigortada basketbolculara covid-19 testi yapılacak

Karantinada da olsa sporu bırakmadılar!
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