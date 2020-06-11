Beşiktaş taktik çalıştı

Siyah-beyazlıların sabah saatlerinde yaptığı basına kapalı antrenmanı 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor sınavı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.