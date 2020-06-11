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11.06.2020 - 16:05 | | İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik ağırlıklı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş taktik çalıştı
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Siyah-beyazlıların sabah saatlerinde yaptığı basına kapalı antrenmanı 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor sınavı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Beşiktaş taktik çalıştı

 

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